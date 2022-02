Il Pd Albenga attacca: "Centrodestra pieno di debolezze e problemi"

"Sono ore difficili per la destra ingauna e stiamo assistendo alla solita storpiatura della realtà da parte del consigliere Ciangherotti il quale, ormai senza più seguito ed espressione di una Forza Italia sparita dal territorio, cerca di cavalcare ogni fatto di cronaca per avere visibilità". Cosi commenta il Pd di Albenga.

"L’attacco al sindaco Tomatis da lui avanzato è risibile, Tomatis nei fatti è stato eletto grazie alle liste civiche che lo sostenevano e con il contributo e supporto del Partito Democratico che rimane forte ed a supporto della maggioranza al governo".

"I fatti attuali di cronaca che stanno investendo Diego Distilo, per la sua candidatura nelle liste di Fratelli di Italia, ed Alessandro Chirivì, che di FdI ne è il coordinatore locale, dovrebbero far preoccupare la tenuta di FdI e della destra ingauna, che dimostra sempre più debolezze e problemi. Ciangherotti dovrebbe infatti ricordarsi di essere stato anche lui sostenitore della candidatura di Toti alle regionali e quindi loro alleato nelle scorse elezioni regionali oggi oggetto di cronaca" prosegue il Pd.

"Il centrosinistra ingauno al contrario è sempre più unito e forte ed il sindaco Riccardo Tomatis continua a godere di una coesa maggioranza e del supporto del Partito Democratico. Non possiamo far altro che augurargli un buon lavoro a completamento del programma per la città di Albenga che, nei fatti, sta procedendo egregiamente - conclude - Il centrodestra invece come al solito guarda il dito e non la luna: perché non chiede le dimissioni di Distilo?".