Vigili del Fuoco in carenza di organico nel savonese, Balleari (FdI): “Chiedo al presidente Toti di farsi parte diligente con il governo”

“Le forze a disposizione dei VV.FF. della provincia di Savona sono troppo poche, parliamo di 23 Comuni con 66mila abitanti da seguire e 7 vigili del fuoco sono davvero pochi, troppo, per un territorio così vasto - spiega il capogruppo in Regione di FdI Stefano Balleari, che prosegue -. La responsabilità di questa situazione non dipende dalla Regione, alla quale chiedo lo stesso di farsi portavoce a Roma presso il Ministro Lamorgese e al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per aumentare l’organico se non ai precedenti 16 elementi, almeno a 12, in modo che si garantisca un servizio importante per tutto il comprensorio. Martedì presenterò un Ordine del Giorno che spero venga firmato all’unanimità”.