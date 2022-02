Sanità, la Cgil Savona: "La Regione per incapacità rischia di perdere il treno Pnrr"

"Apprendiamo con preoccupazione, ma non con stupore - affermano - le notizie di un ennesimo ricorso sull'iter di privatizzazione della sanità savonese per gli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga. Dopo cinque anni di promesse non mantenute dall'amministrazione regionale in tema di sanità con la decisione scellerata di privatizzare due nosocomi pubblici, il 'San Giuseppe' e il 'Santa Maria di Misericordia', la retromarcia del presidente Toti di fine 2021, oggi arriva l'ennesima doccia gelata per un intero territorio".

"Nel frattempo dopo che per molti anni il sindacato confederale savonese ha denunciato una gestione scellerata della sanità da parte dell'amministrazione regionale, in questi ultimi mesi finalmente anche tanti amministratori locali e sindaci del territorio, hanno iniziato a pretendere risposte dalla Regione Liguria, risposte che fino ad oggi non sono arrivate. Non tutti gli amministratori però, alcuni sono accecati dalle proprie appartenenza politiche e sono incapaci di fare analisi oggettive. Se solo aprissero gli occhi vedrebbero una situazione drammatica".

"Mancano oltre 600 operatori sanitari in Asl 2, i servizi continuano ad essere chiusi o depotenziati, come le attività dei punti di primo intervento H24 (come promesso) di Albenga e Cairo Montenotte, il punto nascite del Santa Corona è chiuso da oltre 400 giorni ecc".

"La preoccupazione è quella che pur in presenza di risorse pubbliche (Pnrr), l'incapacità di progettazione della Regione Liguria, dimostrata in questi ultimi sei anni, faccia perdere un'occasione unica e irripetibile al nostro territorio - concludono dal sindacato - Sono necessarie decisioni politiche che mettano al centro la persona e le sue necessità, iniziando a potenziare e quindi riaprire attività, servizi e reparti fondamentali per tutelare la salute delle persone. E non il contrario".