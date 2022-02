App e software più utili del 2022 per divertimento, salute e nel settore professionale

Se c'è una cosa che accomuna le diverse attività quotidiane che vengono svolte oggi, questa è sicuramente la tecnologia, che con le sue innovazioni ha permesso di velocizzare molte operazioni. Tempo, libero, benessere, studio, riunioni online, attività fisica, produzione professionale, ogni singolo aspetto quotidiano è accompagnato da un'app per velocizzare le azioni e ottimizzare i tempi. Ecco quali sono quelle più utili per il 2022.

Metadieta



Certo, alzarsi sapendo di dover seguire una dieta per molte persone non è il massimo, ma non bisogna considerare Metadieta come un'app che proibisce di mangiare determinati cibi, infatti, dieta significa soprattutto tenere un'alimentazione corretta e quindi fare attenzione a quali alimenti scegliere. Questa app consente di equilibrare colazione, pranzo e cena, quindi tenere sotto controllo calorie e grassi.



Registro LEI



Un software utilissimo soprattutto in ambito professionale perché consente il riconoscimento della persona giuridica che effettua una transazione economica o finanziaria attraverso il codice LEI. Questo è un sistema tecnologico innovativo è particolarmente utile per la trasparenza sul mercato riguardo le operazioni digitali.



Google Fit



Ormai Chiunque si affida alle app per mantenersi in salute e Google Fit è perfetta per chi vuole svolgere un po' di fitness o smaltire le calorie in eccesso. Anche per chi ha bisogno di svolgere attività fisica quotidianamente con costanza, questa app si sta rivelando perfetta, perché consente di monitorare, misurare e calcolare ognia spetto dell'esercizio fisico con estrema precisione.



Zoom



Questa app che funziona su smartphone, tablet e pc, consente di effettuare videochiamate e organizzare riunioni, per questo è utilissima sia a livello didattico che professionale. La condivisione di file, documenti, immagini e video è un ulteriore vantaggio per svolgere a tutti gli effetti meeting di lavoro e seguire lezioni in maniera attiva.



MyTherapy



Software particolarmente utile per chi deve assumere farmaci, come medicine per il cuore o per il diabete, non è assolutamente un sostitutivo del medico ma semplicemente un regolatore per contare le dosi assunte. Funziona attraverso promemoria e avvisi ed è perfetta per le persone anziane o chi ha difficoltà a ricordare più cose contemporaneamente. Sono attive anche le funzioni di controllo dei medicinali assunti, controllo della pressione e della glicemia e offre report mensili che si possono mostrare al proprio medico di base.



Too Good ToGo



Un'idea ecologica ed economica, Too Good ToGo è l'app che consente di evitare gli sprechi alimentari acquistando cibo e altri alimenti a un prezzo scontato. È collegata con supermarket e ristoranti, ogni piatto o cibo che rimane in giacenza verrà subito venduto. Un software rivoluzionario che si dimostrerà indispensabile non solo nel 2022 ma anche negli anni futuri.



Moovit



In viaggio o al lavoro, questa app consente di spostarsi da una città all'altra o di reperire informazioni sul traffico e calcolare qual è il percorso migliore, tutto semplicemente con un clic. È possibile sapere quali sono i mezzi pubblici che vanno da un luogo all'altro e anche scegliere percorsi alternativi come piste ciclabili o pedonali.