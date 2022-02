Rigenerazione culturale centro storico e ampliamento scuola dell'infanzia: Sassello a caccia di finanziamenti

Due progetti, uno per la rigenerazione culturale e sociale del centro storico e delle zone limitrofe di Sassello e l'altro per l'ampliamento della scuola dell'infanzia nell'istituto comprensivo di Sassello di via dei Perrando

Il comune tramite le progettazioni che dovranno essere consegnate al Ministero della Cultura e dell'Istruzione entro il 15 marzo e 28 febbraio, chiede infatti un contributo massimo di 1 milione e 600 mila euro per il primo intervento e 480mila per il secondo.

L'amministrazione comunale quindi ha intenzione di partecipare all'avviso pubblico ministeriale che ha come oggetto la presentazione di proposte di rigenerazione dei piccoli borghi storici nell'ambito del Pnrr.

In particolare a livello nazionale 380 milioni andranno a sostenere le proposte presentate dai Comuni e 200 milioni di euro verranno indirizzati quale regime di aiuto a micro, piccole e medie imprese localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati. La prima componente si attuerà tramite avviso pubblico emanato dal Ministero per il finanziamento delle proposte presentate da Comuni in forma singola o aggregata, fino a un massimo di 3 Comuni, con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti. I progetti potranno prevedere interventi, iniziative o attività in ambito culturale e in quelli dell'istruzione, ricerca, welfare, ambiente o turismo con l'importo massimo del contributo sarà di circa 1.65 milioni di euro a borgo.

Sul progetto per l'ampliamento della scuola dell'infanzia anche in questo caso il comune proverà ad accedere ai fondi previsti nel piano nazionale ripresa e resilienza partecipando all'avviso pubblico che si pone come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia con lo scopo di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

"Oltre ad aggiungere aule nella scuola dell'infanzia memori dell'esperienza del Covid, in qualche modo avere più spazi è qualcosa di importante ed oltre a quello si creerebbe una piccola palestrina - spiega il sindaco Daniele Buschiazzo - Sul progetto legato al piano borghi Sassello è una realtà storica non solo nel centro ma anche nei sentieri, si ha l'ambizione tramite la valorizzazione di creare residenzialità e lavoro sul territorio. Ce la giochiamo con altri concorrenti e speriamo che vengano finanziati ma comunque sia avremo una progettualità per altre occasioni future, partiamo da un'idea, è un'occasione buona".