Calice piange Liliana Gazzano, ex direttrice dell'ufficio postale

È mancata ieri sera nella sua abitazione a Calice Ligure circondata dai suoi più cari affetti Liliana Gazzano, storica impiegata e direttrice dell’ufficio postale del paese negli anni dal 1975 al 2006 e consigliere comunale per sei anni.

"Alla famiglia le condoglianze dell’amministrazione comunale e del personale comunale tutto. Personalmente ricordo la gentilezza e l’affetto con i quali ogni volta ancora non molto tempo fa era solita presentarsi presso gli uffici comunali, mai tralasciando di portare un piccolo pensiero per le impiegate. L’attività professionale presso l’ufficio postale aveva creato un legame importante tra Liliana e la comunità calicese che ora si stringe alla famiglia in questo difficile momento" commenta il sindaco Alessandro Comi.