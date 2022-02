Notte "agitata" a Finale: due trentenni ricoverati in un'ora, uno ferito con un'arma da taglio

Notte movimentata a Finale Ligure sul lungomare Migliorini.

Un primo allarme è stato lanciato attorno alle ore 3.40 per una rissa tra ragazzi. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca. Un uomo di circa 30 anni trovato in forte stato di agitazione e nervosismo, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Un secondo episodio si è verificato circa un'ora dopo sempre sul lungomare per un 30enne di origine straniera ferito, pare, da un'arma da taglio. Dopo i primi soccorsi sempre da parte della pubblica assistenza finalese, l'uomo è stato trasportato presso il nosocomio pietrese.

Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma dei carabinieri.