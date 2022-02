Code (e rallentamenti) lungo l'autostrada A10.

Causa traffico intenso, la società Autostrada dei Fiori segnala code per un chilometro tra Borghetto e Pietra Ligure in direzione Savona. Disagi anche tra Spotono e Savona, sempre in direzione del capoluogo di provincia, con quattro chilometri di coda.

Autostrade per l'Italia invece, segnala code per lavori nei tratti Savona-Albisola e Albisola-Varazze, in direzione Genova.