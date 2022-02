Covid, 1214 nuovi positivi in Liguria su 11.002 tamponi tra molecolari e antigenici

Sono 1214 i nuovi positivi in Liguria su 11.002 tamponi tra molecolari e antigenici. Il dato è riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 164, Savona (Asl 2) 201, Genova 677 (di cui Asl 3: 527 e Asl 4: 150) e La Spezia (Asl 5) 169. Non riconducibili alla residenza in Liguria 3.

Gli altri dati in dettaglio: tamponi processati con test molecolare 2238058 (3046), tamponi processati con test antigenico rapido (a far data dal 14/01/2021) 2375699 (7956), totale casi positivi (compresi guariti e deceduti) 328318 (1214) e totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti) 25216 (-1517).

Casi per provincia di residenza: Savona 4397, La Spezia 3097, Imperia 3466 e Genova 12832. Residenti fuori Regione/Estero 507. Altro/in fase di verifica 917. Totale 25216.

Ospedalizzati: 598 (-26); 26 (-3) in terapia intensiva*

Asl 1 - 86 (-10); 4 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 122 (-3); 4 (-2) in terapia intensiva

San Martino - 86 (-3); 4 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 100 (-6); 3 (-3) in terapia intensiva

Gaslini - 13 (=); 0 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 109 (+2); 6 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 26 (+1); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 49 (-6); 2 (-1) in terapia intensiva

* 19 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 24.612 (-1.539)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 298.101 (+2.728)

Deceduti: 5.001 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 735 (-45)

Asl 2 - 696 (-25)

Asl 3 - 3.088 (-2)

Asl 4 - 554 (-1.094)

Asl 5 - 759 (-33)

Totale - 5.832 (-1.199)

Dati vaccini 13/2/2022 - ore 13

Consegnati: 3.314.684

Somministrati: 3.333.060