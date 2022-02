35 telefonate e messaggi di minacce in due ore a Matteo Bassetti: "Tornerò in procura a denunciare"

Il numero di Matteo Bassetti è stato nuovamente diffuso in una chat Telegram no vax, e il professore in meno di due ore ha ricevuto 35 telefonate anonime e altrettanti messaggi di minacce.



Lo ha raccontato lo stesso Bassetti all'Agi: "Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, domani (oggi, ndr) sarò in procura per denunciare questo episodio".



Bassetti si era già recato in procura a denunciare le minacce ricevute dai no vax. Una sera era stato addirittura inseguito e filmato sotto casa . Il suo numero di telefono, insieme a quello di altri virologi è finito più volte nelle chat Telegram popolate da migliaia di persone contrarie al vaccino che hanno minacciato più volte ritorsioni contro i medici diventati popolari durante la pandemia.



Più volte Bassetti ha detto di sentirsi lasciato solo: "Dopo sei mesi avrei voluto vedere qualcuno a processo", ha dichiarato all'Agi.



A novembre la polizia postale aveva sgominato un'organizzazione che aveva preso di mira il professore del San Martino e il presidente della Regione Giovanni Toti.