Cessione Carige, dal fondo interbancario via libera all'offerta di Bper

E' quanto apprende l'Ansa da alcune fonti vicine al Fitd. Confermati anche i valori dell'operazione: la quota in Carige verrà rilevata dalla banca modenese per un euro, previa ricapitalizzazione a carico del fondo per 530 milioni.

Con l'acquisizione di Carige Bper si conferma il candidato più determinato alla costruzione del terzo polo bancario. A sostenere la crescita della banca modenese è il suo azionista forte, Unipol, interessato sia alla rivalutazione sua della partecipazione in Bper, pari al 19% del capitale, sia a disporre di un canale bancario sempre più esteso attraverso cui distribuire i propri prodotti.

“Ci auguriamo che oggi si possa cominciare un percorso di lungo respiro in cui venga soprattutto tutelata la territorialità di Banca Carige e che in questo modo vengano salvaguardati i risparmiatori e la filiera delle imprese che sull’istituto di credito hanno sempre contato e su cui continuano a contare. Una banca che deve essere un riferimento centrale per la nostra Liguria, anche dal punto di vista occupazionale, così come lo è sempre stata in questi anni”, hanno commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci.

Anche l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Andrea Benveduti, è intervenuto sulla vicenda chiedendo da questa "nuova vita" dell'istituto bancario che venga garantita "la territorialità, con adeguato sostegno alle attività economiche e attenzione ai livelli occupazionali".

"Come Regione Liguria, abbiamo apprezzato lo sforzo del management nell’uscire dal mare tempestoso in punta di piedi, e senza tanto clamore, come è costume di noi genovesi - aggiunge Benveduti - Ci aspettiamo altrettanto impegno e dedizione dai nuovi azionisti, confidenti che verrà garantita l’essenzialità che Carige ha sempre rappresentato per la nostra regione, evitando logiche speculative che non farebbero altro che impoverire ulteriormente il nostro tessuto economico".