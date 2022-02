Safer Internet Day all'Istituto Comprensivo Val Varatella

Martedì 8 febbraio tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Val Varatella hanno organizzato e/o partecipato ad eventi per il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea.

Dai più piccoli ai più grandi tutti gli alunni sono stati aiutati a riflettere, non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile che ciascuno di noi ha nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. Le classi terze della Scuola Secondaria dell’Istituto hanno aderito e partecipato Martedì 8 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 11:30 all’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione, trasmessa in streaming sui canali social del Ministero dell'Istruzione e sul portale www.generazioniconnesse.it I bambini della Scuola Primaria invece, con i loro docenti, hanno partecipato alla presentazione sulla sicurezza online con i materiali forniti da Generazioni Connesse, calibrati per i più piccoli. I bambini hanno prodotto disegni e cartelloni che condivideremo in formato digitale all’interno dell’Istituto.

Il lento ritorno alla normalità sta avendo dei risvolti positivi sulla vita digitale dei giovani studenti dell’Istituto portandoli a riflettere sull’importanza della sicurezza sulla rete. I ragazzi con una maggiore conoscenza, dovuta in larga parte alla maggior cultura digitale promossa dai docenti per far fronte alla DAD e alla DDI, sono più accorti e consapevoli di tutti i pericoli che la rete può nascondere, ma anche, di tutte le opportunità che essa può presentare.