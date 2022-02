Acquisizione Carige-Bper, Pastorino: "Prima di tutto salvaguardiamo dipendenti e risparmiatori"

In queste ore si sta concretizzando l’accordo per l’acquisizione di Carige da parte di Bper, la Banca popolare dell’Emilia Romagna. L’acquisto dell’istituto ligure pone però al centro del dibattito politico alcune questioni:



"Crediamo che tutto ciò che possa salvaguardare dipendenti e risparmiatori sia un fatto positivo - dichiara Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa - Come rappresentate della politica ligure sento però la necessità di approfondire la questione: allo stato attuale Bper è sotto l’amministrazione del dott. Piero Montani che è già stato amministratore delegato di Carige nel 2013. Un’esperienza che si è conclusa non troppo felicemente proprio in virtù di questa complessa situazione che chiama in causa il maggior istituto di credito della nostra regione".