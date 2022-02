Iscrizioni scolastiche online a Savona: concluso il servizio offerto dalla locale sezione della Lega

Si è concluso positivamente il primo "aiuto alle famiglie" per l'iscrizione al prossimo anno scolastico promosso dalla sezione savonese della Lega.

"A fronte delle numerose domande - ha sottolineato Valentina Mazzieri, responsabile della Commissione Scuola della Lega di Savona - tutte espletate tramite portale Miur o compilazione manuale dei moduli, ci riteniamo soddisfatti e abbiamo già richieste per il prossimo anno, e come si era previsto in partenza, i problemi principali sono derivati dalla mancanza dello Spid o della CIE, abbiamo attivato numerosi Spid, ma nulla ci ha fermato".

"Il nostro impegno non si ferma qui - prosegue quindi Mazzieri - sono già in corso le iscrizioni alla mensa scolastica che, ci teniamo a ricordarlo, non dipende dai comprensivi ma dal Comune e la cui scadenza sarà il 31 luglio 2022. Ribadiamo il nostro impegno per venire incontro alle esigenze di ogni famiglia, genitore o alunno che sia contattateci e sarete ascoltati ed aiutati".