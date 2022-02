Alassio: l'ultimo saluto a Don Favaro, storico professore di lettere del Don Bosco (FOTO)

Si è svolta quest'oggi la cerimonia con cui Alassio ha saluto per l'ultima volta Don Giovanni Battista Favaro, sacerdote salesiano per 71 anni, storico professore di lettere del Don Bosco, venuto a mancare lo scorso 13 febbraio all’età di 98 anni.

Presente alle esequie anche monsignor Francesco Giovanni Brugnaro, vescovo emerito di Camerino. La salma verrà ora trasferita al paese natìo, Trebaseleghe (provincia di Padova), in frazione Sant'Ambrogio, dove mercoledì 16 febbraio alle 15.00 verrà officiata una messa.

Don Giovanni Battista Favaro, che sarà tumulato nella tomba di famiglia all'interno del cimitero della frazione Sant'Ambrogio, al momento del decesso si trovava in un istituto di cura a Roma, trasferito dalla nuova direzione dell'istituto Salesiano di Alassio il 7 febbraio dello scorso anno. La decisione aveva sollevato le polemiche da parte dei suoi ex allievi, che lo amavano moltissimo e che si opponevano al suo trasferimento.

Don Giovanni Favaro aveva insegnato alle scuole medie e al liceo nella Casa Madre Salesiana di Valdocco, a Torino, sino a fine anni ‘50. Poi, dopo un intervallo per una missione in Africa (Camerun), era rientrato in Italia riprendendo l'insegnamento ad Alassio.

Ha istruito per numerose generazioni uno stuolo di studenti e studentesse, che non hanno mai dimenticato le suo doti umane e la sua capacità di comprendere i giovani. Una volta adulti, sino all'ultimo giorno di sua permanenza ad Alassio, i suoi ex allievi e le sue ex allieve se lo contendevano per ospitarlo a pranzo o cena in ogni occasione. Don Favaro ha lasciato un segno nel loro cuore e la notizia della sua dipartita li ha gettati in un profondo dispiacere. Numerose le partecipazioni di dolore condivise attraverso i social.