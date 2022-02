Loano, altra spaccata notturna: preso di mira un compro oro sulla via Aurelia

Un altro furto dopo quelli verificatisi nei giorni scorsi ha colpito un'attività commerciale di Loano. Stavolta a essere preso di mira nella notte è stato un compro oro situato sulla via Aurelia.

I ladri si sarebbero intrufolati nel negozio passando attraverso una finestra sul retro piegandone l'inferriata per rubare diversi oggetti in oro e altri articoli di gioielleria che si trovavano in esposizione. Sul posto si sono recati i carabinieri per le rilevazioni del caso e procedere poi con l'inventario per capire, insieme ai titolari, l'entità del danno che comunque dovrebbe essere superiore ai 10mila euro.

Titolari vittime già nel 2020 di un furto ai loro danni: in quell'occasione a essere colpita fu l'attività di Pietra Ligure.