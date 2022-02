Lockodwn violato, il giudice di pace annulla la multa a donna di 73 anni

Fermata e multata nel maggio del 2021 in pieno lockdown dai vigili di Alassio mentre si recava a Casanova Lerrone nell’entroterra ingauno per accudire le villette di due famiglie di amici stranieri, una donna imperiese di 73 anni difesa dall’avvocato Davide La Monica del foro del capoluogo, stamattina si è vista annullare la sanzione di 533 euro dal giudice di pace di Savona Isabella Cocito.

In quel periodo, infatti, era in vigore l’ordinanza del presidente della Liguria Giovanni Toti che permetteva ai proprietari di seconde case nel territorio regionale di poterle raggiungere.

“La mia assistita -commenta l’avvocato La Monica – non era la proprietaria delle villette ma aveva una delega da parte loro per recarsi a Casanova Lerrone negli immobili di loro proprietà per controllare che non ci fossero guasti, per accudire le piante e fare tutte quelle cose che loro, essendo residenti all'estero non erano in grado di fare non potendo raggiungere la loro seconda casa in Italia".

In un primo momento il ricorso era stato respinto dal prefetto di Savona.