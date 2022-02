Ambiente, Arboscello (PD): “Regione Liguria non resti fuori dalla partita delle valli dell’idrogeno"

“La linea 3.1 'Produzione in aree industriali dismesse' previsto nell’ambito della Missione 2 'Rivoluzione verde e transizione ecologica' del PNRR è un’occasione unica per un salto di qualità nel segno dello sviluppo economico green, di nuovi posti di lavoro e dell’attenzione all’ambiente. Con il bando, verranno selezionati 10 progetti presentati dalle amministrazioni, con cui realizzare fino a 50MW di elettrolizzatori: le future valli dell’idrogeno italiane. Emilia-Romagna, Veneto e Basilicata – governate da giunte sia di centrosinistra sia di centrodestra – sono già entrate a pieno titolo nella partita della produzione di idrogeno verde, con una seria progettazione di poli di generazione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno verde, in grado di creare un circolo virtuoso per l’economia e le piccole medie imprese del territorio, incidendo su sviluppo e attrattività economica.