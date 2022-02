Balneari, Battelli (M5S): "Le spiagge sono di tutti e tutti devono poterne fruire liberamente, con le gare vincono cittadini e imprese"

“Lo dico da anni, gare, gare e ancora gare. Un meccanismo non più rinviabile se vogliamo salvaguardare le nostre spiagge, liberarle e dare certezze e slancio a un comparto concorrenziale per il nostro Paese com’è quello del turismo balneare. Non posso quindi che salutare con favore il testo predisposto oggi dal Consiglio dei ministri e che mette ko chi riteneva le procedure a evidenza pubblica impossibili da attuare. Finalmente un primo passo concreto per una riforma strutturale che possa correggere quelle storture che ci trasciniamo da anni”. Così, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche dell’Ue alla Camera Sergio Battelli.