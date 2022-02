Borghetto S. Spirito, Canepa replica a Maritano: "Si respira già aria da campagna elettorale, c'è chi rosica per ogni passo in avanti del paese"

"A Borghetto si respira già aria da campagna elettorale. C’è chi lavora e porta a casa con fatica qualche risultato e chi, da quasi cinque anni, rosica per ogni passo in avanti che ha fatto il paese". Si apre così la replica di Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, alle considerazioni della minoranza in merito all'ex oleificio Roveraro (leggi QUI).

"In questo mandato elettorale dal consigliere Maritano abbiamo ascoltato molte critiche, raramente costruttive e pochissime proposte - prosegue il primo cittadino - Sollevare polemiche sterili anche su una bonifica di questa rilevanza, propedeutica a una riqualificazione attesa da molti anni di un’area degradata che sarà per grossa parte resa alla collettività, è davvero stucchevole ed esemplificativo di come alcuni personaggi siano destinati a rimanere per sempre, politicamente parlando, dei falliti".