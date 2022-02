“Cefalea primaria cronica è malattia sociale”: per Brunetto (Lega) urgente attivarsi e riconoscerla come tale

“L’emicrania colpisce il 12% delle persone, in prevalenza donne. E’ una patologia neurologica connotata da un forte impatto sulla salute psicologica: alla sofferenza fisica si affianca un impoverimento della qualità della vita dei pazienti e loro famigliari. Pertanto, occorre attivarsi con urgenza e riconoscere la cefalea primaria cronica come malattia sociale”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

“L’Assemblea legislativa della Liguria – prosegue Brunetto - ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dalla Lega, che impegna il presidente e la giunta regionale ad attivarsi con urgenza presso la Conferenza Stato-Regioni affinché si provveda a favorire l’adozione del decreto del 14 luglio 2020 in cui, tra le altre cose, sono individuati progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea. Questo decreto, infatti, prevede l’adozione di un altro specifico decreto del ministro della Salute per l’individuazione dei progetti nei diversi contesti regionali, che purtroppo non è stato ancora adottato”.