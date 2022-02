Crisi del centrodestra in Regione, Pastorino (Linea Condivisa): "Una guerra di poltrone lontana dai problemi dei cittadini"

La crisi di maggioranza tra la lista Toti-Cambiamo e la Lega è sempre più evidente. Una battaglia di poltrone, ben distante dalle problematiche che ogni giorno devono affrontare i cittadini liguri.

"Questa crisi non parla dei problemi della gente, dell’emergenza sanitaria ancora in corso, delle questioni sociali, economiche e ambientali che stanno attanagliando la nostra regione - commenta Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa - a livello elettorale la Lega è in caduta libera e cerca di recuperare qualche poltrona in Giunta".

Continua in queste ore il contrasto tra Giovanni Toti e il leader della Lega Matteo Salvini che, in più occasioni, ha chiesto al governatore ligure di lasciare le deleghe a Sanità e Bilancio.

"Noi dall’inizio dalla legislatura continuiamo a sostenere l’assurdità di non avere un assessore alla sanità e al bilancio, da tempo denunciamo la scarsa presenza di Toti in aula ma anche di molti assessori - continua Pastorino - In più occasioni abbiamo proposto ricette alternative nella gestione della pandemia non limitandoci solo a criticare. Se dev’esserci una crisi che sia una crisi vera, dichiarata in Consiglio Regionale".

"Credo sia corretto verificare quali siano i veri temi di contrasto politico all’interno della maggioranza e, nel caso, si vada immediatamente al voto dimostrando che questa compagine di governo regionale non è in grado di stare insieme, litigando continuamente per motivi di bassa lega" conclude Pastorino.