Futura raccolta rifiuti a Savona. Fratelli d'Italia: "Scelta del presidente e del consigliere della Newco sia scrupolosa e attenta"

Mercoledì 16 febbraio verranno aperte a Palazzo Sisto a Savona le offerte economiche presentate per la partecipazione al bando di gara e per l'acquisto del 49% della partecipazione in Seas srl, la New.co creata per la prosecuzione della gestione del servizio di raccolta rifiuti in successione ad Ata.

Lo scorso 28 settembre erano state tre le offerte pervenute e oltre a Sat Spa, l'azienda di gestione rifiuti con sede a Vado Ligure, come mandante al raggruppamento di impresa con Iren capogruppo, erano stati resi noti gli altri due partecipanti: il Consorzio Cfa del comune di Cesena con le consorziate Formula ambiente Spa Cesena e Il Rastrello Cooperativa sociale di Genova (erano stati ammessi con riserva) ed il raggruppamento di imprese Egea Ambiente Srl con sede ad Alba, Docks Lanterna Spa di Genova e Ideal Service Soc. Coop.

I consiglieri di Fratelli d'Italia Massimo Arecco e Renato Giusto hanno comunque nel frattempo pronta un'interpellanza con richiesta di delucidazioni al sindaco Marco Russo e all'assessore Barbara Pasquali sulla modalità di nomina del presidente e di un consigliere per la futura New.co.

Con la prossima costituzione della New.co denominata Seas, che prenderà l'avvio dopo che sarà stato aggiudicato il relativo bando di gara, il Comune di Savona avrà il diritto infattti di nominare il presidente ed un Consigliere, mentre il socio privato provvederà a designare l'amministratore delegato.

"Poichè nel corso degli anni, le passate modalità di gestione di ATA hanno gettato l'Azienda, i lavoratori ed i fornitori, sull'orlo di una gravissima crisi economica gestionale, occupazionale, approdata nella procedura di concordato preventivo, si ritiene che la nascita della nuova società denominata Seas debba avvenire sulla base di premesse totalmente differenti rispetto al passato" spiegano i due consiglieri.

"Il lavoro compiuto dall'amministrazione Caprioglio, dal Tribunale, dal Curatore fallimentare e da tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato per concretizzare il passaggio alla New.co, è stato complesso, articolato, puntuale, innovativo e altamente professionale - continuano Arecco e Giusto - Per tali ragioni, si ritiene che la futura scelta del Presidente e del Consigliere, da parte dell'Amministrazione comunale, debba essere altrettanto attenta, scrupolosa e lungimirante".

I consiglieri di Fratelli d'Italia hanno così chiesto "di conoscere nel dettaglio le modalità, i criteri e le procedure che, nei prossimi mesi, condurranno il comune di Savona a designare il Presidente ed il Consigliere all'interno della costituenda New.co denominata Seas. Inoltre, tale scelta, a nostro parere, richiederà un preventivo passaggio consiliare, in occasione del quale dovranno essere valutate, discusse e ratificate puntualmente dette procedure.

La parte operativa dell'azienda sarà affidata al socio privato che si aggiudicherà il bando di gara, il quale indicherà l'amministratore delegato, ma per il ruolo di Presidente e di Consigliere, dovranno essere scelte figure altrettanto competenti, preparate, motivate ed indipendenti. La nascita della nuova società dovrà avvenire sotto i migliori auspici e premesse, che facciano dimenticare i gravissimi errori commessi nel passato".