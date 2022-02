Indennità di carica del sindaco e relativa giunta municipale di Savona: proviamo a fare un ragionamento senza inciampi banali'? (LETTERA)

Leggendo le volenterose polemiche sorte in relazione alle indennità di carica del Sindaco e relativa giunta municipale di Savona, corre l'obbligo di una premessa, una considerazione ed una conclusione.

Premessa: la norma sostenuta dall'Anci e legiferata dal parlamento pone rimedio con un voto ad un vuoto, riconoscendo ai Sindaci, dopo circa 28 anni dalla legge che ne decreto' l'elezione diretta, un riscontro economico rapportato all'impegno ed alla responsabilità amministrativa, civile e penale che consegue dalla carica di capo dell'amministrazione e di ufficiale di governo.

Considerazione: diverso è il discorso per quando riguarda gli assessori che ricordiamo vengono scelti, delegati e revocati a cura dei primi cittadini. Affiancarsi di collaboratori che tra oneri diretti e riflessi incidono ogniduno per circa 80 mila euro l'anno presuppone da parte del Sindaco una discrezionalità più facilmente giustificabile con una valutazione politica, molto meno con quella tecnica avendo a disposizione funzionari e dirigenti. In altre parole gli assessori dovrebbero provenire dalle urne, i cosiddetti esterni sono indubbiamente un costo rilevante e financo superfluo.

Conclusione: la quantità del consenso che ha consentito ad una persona di rappresentare la propria città deve tradursi in qualità, pare che nel caso di Savona vi siano tutti i presupposti. La sentenza di primo grado, non appellabile, tra cinque anni.

Piercarlo Malvolti

già vicepresidente nazionale Anci