Savona, nuova passeggiata tra Zinola e le Fornaci, Santi: "L'Amministrazione spieghi come intende procedere"

Il rendering del progetto della futura via Nizza

Avere chiarimenti circa lo stato attuale dei lavori già avviati tra i quartieri di Zinola e delle Fornaci ma, soprattutto, "come intenda agire l'Amministrazione Comunale in merito alla realizzazione della passeggiata fronte mare sull'arenile, ovvero se intenda procedere o meno".

Sono le richieste che il consigliere comunale d'opposizione di Savona, l'ex assessore Pietro Santi, rivolge alla giunta Russo in un'interpellanza protocollata nella giornata odierna che ha come oggetto una delle aree del capoluogo al centro di una delle maggiori operazioni di riqualificazione urbana in città.

Al centro del testo presentato, oltre al futuro della passeggiata, la porzione di cantiere già avviata da diversi mesi tra via Nizza e corso Vittorio Veneto.

"I numerosi ritardi nei lavori stanno creando notevole disagio ai residenti" i quali, aggiunge Santi, avrebbero segnalato come "un tratto di marciapiede già realizzato sarebbe da rifare in quanto non conforme al progetto".

A questo si sommerebbero, secondo quanto appreso dall'esponente di minoranza, "notevoli criticità" nell'asfaltatura "realizzata nel tratto del quartiere delle Fornaci" e un problema relativo al posizionamento dei lampioni, "posizionati in alcuni tratti molto vicini alle abitazioni" creando disagio "a chi risiede negli alloggi dei primi piani dei palazzi".