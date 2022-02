Voucher nido, Cavo contro Tosi: "Si documenti, le procedure sono le stesse che hanno portato ad accogliere oltre 6 mila domande"

“Le procedure per l’accoglimento delle domande sono le stesse che hanno consentito di accogliere fin qui, nel corso delle tre edizioni, oltre 6mila richieste per voucher nido da altrettante famiglie”. L’assessore alla Formazione Ilaria Cavo replica così al consigliere Fabio Tosi che in consiglio regionale ha accusato Regione e Filse in merito alle procedure per la concessione di questo sostegno economico.



“La realtà è racchiusa nei numeri forniti (o ‘snocciolati’ come preferisce definirli il consigliere Tosi) questa mattina nell’aula del consiglio regionale ligure – aggiunge Ilaria Cavo - Nell’ultima edizione, i cui termini di rendicontazione sono stati prorogati fino al 31 gennaio 2022, sono state 1148 le famiglie che hanno avuto un parere positivo alla loro domanda. Il consigliere Tosi dovrebbe sapere che la procedura che lui contesta definendola ‘un groviglio di norme e scartoffie’ è quella indicata e prevista dal Fondo Sociale Europeo senza la quale le risorse non potrebbero essere erogate. Se le procedure fossero così impossibili e la Giunta (e questo Assessorato) così sorda alle esigenze delle famiglie, come avrebbero potuto prevenire ben 6146 domande per le tre edizioni di voucher nido che si sono concluse? In aula ho anche precisato che le risorse di oltre un milione di euro per la prossima misura (la quarta) sono già state impegnate sul bilancio regionale. In merito infine ai 72 richiedenti della scorsa edizione che aspettano ancora di ottenere rimborso, il consigliere Tosi si informi: hanno fatto rendicontazione nell’ultimo giorno utile, il 31 gennaio 2022, e sono in corso gli accertamenti del caso da parte di Filse”.