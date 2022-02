Voucher nido, Tosi (M5s) replica a Cavo: “assessore si informi: piattaforma tutt’altro che snella e intuitiva. Lo dicono le famiglie”

“Sconcertato dalla replica dell’assessore competente: l’interrogazione è stata depositata proprio perché mi sono 'informato', o meglio mi hanno informato, sulle difficoltà di inoltrare domanda per i voucher nido a Filse.



Le stesse difficoltà riscontrate con i voucher pc e tablet. La procedura, secondo quanto testimoniato da chi ci è passato, tutt’altro che snella e intuitiva. E il fatto che sia stato necessario prorogare la scadenza del terzo bando, la dice lunga sulle difficoltà incontrate da non poche famiglie. Anche una sola richiesta inevasa crea un’ingiustizia nei confronti di chi avrebbe diritto, a maggior ragione se il non accoglimento della domanda è da imputare a una piattaforma farraginosa. Anziché prenderla sul personale, l’assessore farebbe bene ad ascoltare i cittadini”.