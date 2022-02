Carenza di medici al Trasfusionale, ritorna in servizio l'ex primario Viviana Panunzio

Grave carenza di organico a causa dei numerosi posti vacanti per il pensionamento di medici che non sono ancora stati sostituiti e la temporanea assenza di ulteriori unità, hanno portato l'Asl2 a richiamare in servizio, l'ex direttrice della struttura complessa Medicina Trasfusionale e Immunoematologia, Viviana Panunzio.

Andata in pensione lo scorso 1 luglio dopo 21 anni di gestione del suo reparto, rientra così al lavoro fino al 31 marzo 2022, considerato il quadro ancora complicato, anche se in miglioramento, dell'emergenza sanitaria legata al Covid.

L'azienda sanitaria locale savonese lo scorso 15 giugno aveva indetto un concorso pubblico per la copertura di 3 posti di dirigente medico, nella disciplina di Medicina Trasfusionale e la procedura, considerata l’assenza di candidati, era andata deserta.

Da lì la decisione di pubblicare un avviso pubblico di manifestazione d’interesse per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per sei mesi, prorogabili in considerazione dello stato di emergenza, rivolta anche a personale in pensione, aperto fino alla copertura delle necessità clinico – assistenziali connesse all’emergenza sanitaria.

"E' presente una grossa carenza di personale che non è stata colmata perché non esistono specialisti, alcuni sono affini ma non ci sono medici specializzati nella medicina trasfusionale. Questo argomento deve essere affrontato e mi hanno promesso che si prenderanno carico" aveva detto alla nostra redazione Viviana Panunzio nel suo ultimo giorno di lavoro lo scorso luglio.

Ora torna in reparto mettendo a disposizione la sua grande professionalità ed esperienza. Anche se il problema legato all'organico rimane.