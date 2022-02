Manovre di disostruzione nei bambini, incontro formativo in biblioteca a Cairo

E’ fondamentale conoscere le tecniche di primo soccorso per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree, specialmente se si ha a che fare ogni giorno con bambini.

Apprendere le misure più efficaci per risolvere in modo rapido eventuali casi di soffocamento è oggi imprescindibile, per non trovarsi all’occorrenza impreparati e dover subire, in modo passivo e, spesso, irreparabile situazioni spiacevoli, ma purtroppo non certo rare.

In collaborazione con la dottoressa Silvia Zecca e la Federazione Italiana Medici Pediatri di Savona, il comune di Cairo Montenotte organizza l’incontro formativo, aperto a tutti, “Manovre di disostruzione nel bambino" a cura della dottoressa Federica Baldi, per illustrare ed approfondire le procedure da attuarsi in caso occlusione delle vie aeree nel bambino e nel neonato, al fine di evitarne il soffocamento.

L’incontro, ad ingresso libero, si svolgerà presso la biblioteca civica “F.C.Rossi” in via Ospedale Baccino 28, mercoledì 23 febbraio alle ore 21, il numero massimo di partecipanti ammessi sarà 25, per prenotarsi occorre contattare il numero telefonico 371 3344652 dal lunedì al venerdì tra le ore 13:00 e le 14:00. Per intervenire serviranno green pass e mascherina.