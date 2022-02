Controlli sui bus Tpl Linea: 57 i mezzi controllati, in uno di essi scovato dell'hashish nascosto

Presente alle operazioni anche l'unità cinofila in uso alla Polizia Locale di Loano, Commissario Lupo, incaricato di scovare la presenza di sostanze stupefacenti a bordo delle vetture. Per questo sono state controllate anche le tratte maggiormente frequentate dagli studenti.

Il report dei controlli è il seguente: 57 autobus controllati; 44 contravvenzioni per il mancato pagamento del biglietto; 2 segnalazioni alla Prefettura ex art.75 a carico di due giovani maggiorenni per detenzione ad uso personale di sostanza stupefacente. All'interno di un bus è stato trovato anche un modesto quantitativo di hashish, probabilmente occultato in una zona prestabilita della vettura al fine di eseguire uno scambio a distanza.