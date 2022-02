Coronavirus, in Liguria 1.342 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono 1.342 i nuovi positivi oggi in Liguria su 13.209 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi.

Nell'imperiese i nuovi casi sono 234, a Savona 245, a Genova 671 e a La Spezia 192.

Nella nostra regione, dal 10 febbraio scorso a ieri, vengono segnalati 12 decessi. In particolare sono morti quattro uomini e due donne che si trovavano ricoverati all'ospedale Galliera di Genova, due donne e un uomo all'ospedale di Albenga e due uomini e una donna a Villa Scassi.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 2.447.608 (+4.073)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.403.450 (+9.136)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 33.054 (+1.342

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 21.180 (-1.007)

Casi per provincia di residenza

Imperia 2.998 (-85)

Savona 3.562 (-204)

Genova 10.775 (-586)

La Spezia 2.628 ( -68)

Residenti fuori regione o estero 442 (-21)

Altro o in fase di verifica 776 (-42)

Totale 21.180 (-1.007)

Ospedalizzati: 545 (-44); 26 in terapia intensiva*

Asl1 83 (-9); 3 (-1) in terapia intensiva

Asl2 112 (-8); 5 (-1) in terapia intensiva

San Martino 70 (-4); 4 (+2) in terapia intensiva

Galliera 96 (-15); 5 (=) in terapia intensiva

Gaslini 11 (-2)

Villa Scassi 108 (-1); 6 (-2) in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 19 (-2)

Asl4 Lavagna 7 (+1); 1 (=) in terapia intensiva

Asl4 Rapallo 0 (=)

Asl5 Sarzana 36 (-5)

Asl5 Spezia 3 (+1); 2 (=)in terapia intensiva

* 16 non vaccinati, 10 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 20.622 (-969)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 305.843 (+2.337)

Deceduti: 5.031 (+12);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 525 (-244)

Asl2 611 (-46)

Asl3 2.714 (-223)

Asl4 553 (+23)

Asl5 682 (-112)

Totale 5.085 (-602)

Dati sulle dosi di vaccino 16/02/2022 ore 13.00

Consegnati (fonte governativa): 3.314.734

Somministrati: 3.348.713

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: *

*il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale)