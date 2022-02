Meteo, temperature sotto zero nell'entroterra: Calizzano (-7°) e Sassello (-5.8°) i comuni più freddi

Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature, in particolare a Ponente, questa mattina, con venti settentrionali tra deboli e moderati e mare tra mosso e molto mosso.

Temperature minime decisamente rigide nelle zone interne soprattutto dove è presente neve al suolo: il valore più basso, -8.1, si è registrato a Pratomollo (Borzonasca, Genova), seguito da Cabanne (Rezzoaglio, Genova) con -7.3, Calizzano con -7.0, Sassello con -5.8, Colle di Nava (Pornassio, Imperia) con -5.5 e Ferrania (Cairo Montenotte) con -5.1. Nello spezzino minima di -1.7 a Santa Margherita Vara (Carro). Alle ore 10.15 la rete Omirl segnala, come valore più elevato, 14.9 a Sanremo.

Queste le previsioni per le prossime ore: oggi, mercoledì 16 febbraio, nulla da segnalare. Domani, giovedì 17 febbraio, in mattinata venti meridionali localmente forti (40-50km/h) sui crinali e sui versanti padani di BE. Venerdì 18 febbraio nulla da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.