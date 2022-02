Savona, scontro tra due auto in corso Mazzini: disagi al traffico (FOTO)

Incidente stradale a Savona, in corso Mazzini. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 8 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto due automobili. Nella carambola uno dei veicoli avrebbe danneggiato un semaforo. Sul posto la Croce Bianca di Savona, l'automedica e la polizia locale per gli accertamenti del caso.

Lo scontro ha causato disagi alla viabilità. La dinamica è ancora in via di accertamento. Tale zona non è nuova ad incidenti di questo tipo: lo scorso 20 settembre due veicoli erano entrati in collisione danneggiando una vetrina (LEGGI ARTICOLO).

Due donne sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.