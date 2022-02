No ai ristori alle famiglie dei medici morti per Covid. Corti (Ordine): "Brutta figura del Senato, ormai non siamo più considerati eroi"

"È stata una brutta figura e vediamo se ci sarà un'altra occasione per fare in un altro modo. Si è mancato di rispetto a chi ha perso la vita per salvarne altre".

Così il presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona Luca Corti, ha commentato quanto accaduto al Senato durante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 24 dicembre 2021, in merito alla proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione del Covid.

Il subemendamento, presentato dalla senatrice Maria Cristina Cantù, che prevedeva i ristori alle famiglie dei medici morti per Covid, dopo aver incassato il parere contrario della Commissione Bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, era stato, durante la discussione in aula, ritirato e riformulato come ordine del giorno, accolto dal Governo.

Si concentrava principalmente sui medici non dipendenti liberi professionisti non convenzionati che non sono coperti dalla malattia tramite Inps e Inail ma da Enpam, l'organismo di previdenza del personale medico.

"I ristori erano previsti anche per i medici di famiglia e medici ambulatoriali, speriamo ci ripensino" ha proseguito il direttore del pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sono 369 i medici morti per Covid dall’inizio della pandemia in Italia ed oltre la metà sono medici di famiglia e guardie mediche. Nel savonese sul lavoro non ci sono stati decessi, a perdere la vita però per il Covid sono stati medici in pensione non più in servizio.

"Sono stati tanti soprattutto all'inizio della pandemia quando non si conosceva la malattia e l'hanno affrontata a mani nude senza protezioni. Ormai non siamo più considerati eroi" ha proseguito Corti.

"Il 20 gennaio è stata la giornata nazionale del personale sanitario ed è stato ancora più grave aver rifiutato questo risarcimento per questi medici che sono morti per salvare le persone. Già non è stata risolta la carenza di medici, se ci mettiamo tutto questo diventa difficile. Speranza è arrivato insieme al Covid e sta facendo il possibile, ha dichiarato che la sanità non deve essere una spesa e ha ragione è un investimento, è il primo Ministro che lo dice. Bisogna che tutti lo capiscano" conclude il presidente dell'Ordine dei Medici di Savona.