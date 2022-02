Giardino: 5 consigli per arredarlo con stile

Sfruttare bene lo spazio



Bisogna iniziare col pensare a quanto spazio si ha a disposizione per il giardino. Può essere semplicemente il balcone di casa oppure una veranda esterna. Se lo spazio è ridotto, bisogna optare per vasi di dimensioni ridotte e per piccole piante, di modo che la vegetazione non riempia tutta l’area a disposizione. Utilizzare sedute ad hoc, come panchine della dimensione adeguata, dà forma a uno spazio multifunzione. Chi è alla ricerca di mobili da esterno può trovare su vidaXL, la soluzione che cerca, come ad esempio un comodo divano a quattro posti, della dimensione richiesta. I materiali spaziano dal rattan al legno, con la possibilità di abbinare tantissimi accessori per aggiungere stile all’ambiente.