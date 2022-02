Si può rimediare ad una bocciatura legalmente, svolgendo due anni in uno?

Si può porre rimedio ad una bocciatura recuperando l’anno perduto? Questa domanda viene posta da tantissimi studenti, cerchiamo dunque di fornire una risposta precisa.

Perché recuperare un anno perduto può essere così importante

Bisogna anzitutto dire che recuperare un anno perduto sa essere un qualcosa di molto importante per lo studente.

La bocciatura, infatti, può essere vissuta come una “macchia” molto pesante da sostenere, per tale motivo poterla eliminare del tutto è considerato assai importante: ancor prima che per l’aspetto più ovvio, ovvero per trascorrere tra i banchi scolastici più anni del dovuto, questa prerogativa sa essere utile anche dal punto di vista psicologico.

Va inoltre considerato che in età adolescenziale, o comunque prima del raggiungimento della maggiore età, un anno di differenza ha una valenza non indifferente e questo può causare dei disagi non da poco: essere più grande in una classe di ragazzi più piccoli può essere vissuto come un imbarazzo e l’idea di essere etichettato come “ripetente” non è affatto allettante.

Se si afferma questo è per evidenziare che voler recuperare un anno perduto non è un mero capriccio, ma è un qualcosa che può realmente aiutare lo studente a rimettersi in carreggiata, evitando gli errori compiuti e riprendendo a studiare con maggior serenità.

Rimediare ad una bocciatura è possibile, ecco come

Dunque, è possibile recuperare un anno perduto per via di una bocciatura? La risposta è affermativa!

Sebbene le scuole statali non offrano la possibilità di svolgere due anni in uno, o comunque di recuperare un anno perduto a causa di una bocciatura, tale prerogativa viene proposta dalle scuole private.

Le scuole private regolarmente autorizzate dallo Stato sono comunque parte integrante del sistema nazionale di istruzione, sebbene prevedano appunto delle iscrizioni di natura privatistica, ciò significa che i titoli di studio da esse rilasciati sono da considerarsi a tutti gli effetti equipollenti a quelli rilasciati dalle scuole pubbliche.

Se si vuol recuperare un anno scolastico, dunque, non bisogna fare altro che rivolgersi ad un istituto specializzato in recupero anni scolastici come Studenti&Docenti, esponendo la propria situazione.

Recuperare un anno scolastico in questo modo significa a tutti gli effetti tornare ad essere in linea col percorso formativo di chi non è stato bocciato, e una volta concluso l’anno “2 in 1” lo studente è libero di proseguire come meglio crede: se proveniva da una scuola pubblica vi può tranquillamente fare ritorno fino al raggiungimento del diploma, altrimenti può continuare a frequentare la scuola privata che gli ha garantito il recupero dell’anno fino al raggiungimento del diploma.

Cosa garantisce una scuola privata che offre tali servizi

La natura privata di queste scuole prevede ovviamente dei costi, ma anche dei servizi molto interessanti, come ad esempio uno scrupoloso tutoraggio, la strutturazione di un programma altamente personalizzato e anche la possibilità di seguire le lezioni in maniera flessibile.

Particolarmente apprezzato è, ad esempio, il fatto di poter seguire le lezioni anche a distanza, tramite DAD, in orari flessibili, un’opportunità che soddisfa molto bene le esigenze degli studenti lavoratori.

Le scuole private e la relativa possibilità di svolgere 2 anni in 1, è utile sottolinearlo, possono riguardare qualsiasi indirizzo, spaziando dai licei fino ai percorsi di tipo tecnico.