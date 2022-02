Asl2 si rivolge ai privati, per smaltire le attese accordo per dare risposte ai cittadini

Prestazioni ambulatoriali di radiodiagnostica. L'As2, dopo che aveva già richiesto supporto alla struttura Bionalisi Spa con sede a Varazze per una spesa per il 2021 fissata a 142mila 500 euro, ha provveduto a richiedere ai privati l'apertura delle agende per prestazioni di diagnostica strumentale al 95% per i primi sei mesi del 2022 per 71mila 250 euro.

Questa la decisione presa per accelerare gli esami arretrati e smaltire le attese come previsto dal programma Restart della Regione Liguria in risposta al fabbisogno sanitario cercando di superare l'emergenza e dare risposte così ai cittadini savonesi in un periodo di breve-medio termine per esami che hanno avuto difficoltà ad essere effettuati durante la pandemia.

Nel 2021 Bionalisi aveva erogato 5599 prestazioni per esami di ecocolordopplergrafia (per un incremento previsto nei primi 6 mesi del 2022 di 920 prestazioni) e 6209 prestazioni per esami di ecografia mammaria (incremento per il primo semestre 2022 di 397 prestazioni).