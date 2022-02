Albenga, il gruppo scout “I Repartisti” al contest nazionale CantaScout 2022: la sfida per vincere ancora

Il gruppo scout “I Repartisti” di “Agesci Albenga 1”, con Riccardo, Federico, Giulia, Marta e Lorenzo partecipano al contest canoro nazionale CantaScout 2022 a tema “Promessa”.

Reduci dalla vittoria già lo scorso anno, con il tema “ Zona gialla Zaini in spalla”, i ragazzi e le ragazze albenganesi, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, ci riprovano per accaparrarsi il premio in palio, ovvero 300 euro in denaro.

Il concorso virtuale, organizzato dai gestori della pagina Facebook “Fedeli e Ribelli”, coinvolge partecipanti giovani e meno giovani amanti della musica e dello scoutismo, chiamati a musicare il testo di una canzone, componendone con la propria fantasia l’ultima strofa.

I video realizzati da ogni gruppo vengono pubblicati sulla pagina Facebook “Fedeli e Ribelli” a partire dal 17 febbraio ed è possibile esprimere la preferenza con un like, che vale 1 punto, o un cuoricino, 2 punti, fino al 21 febbraio.

Il gruppo albenganese, per l’occasione, presenta la canzone dal titolo “La mia promessa scout” e chiede il sostegno dei cittadini ingauni per potersi accaparrare la vittoria e il premio.