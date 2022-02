Menzione d’onore al New York Movie Awards per “Made in Italy”, film dell’albenganese Gabriele Lupo sull’integrazione degli immigrati

“Made in Italy”, ovvero la rinomata creatività, qualità, saper fare in settori quali l’abbigliamento, l’arredamento, l’agroalimentare e molti altri che ci contraddistinguono nel mondo. “Made in Italy” oggi è anche un cortometraggio che vuole raccontare come, dietro ai nostri pregiati prodotti "Made in Italy", ci sia un mondo, spesso nascosto, di stranieri che, con cura, sudore e umanità, sono parte del nostro processo produttivo e, in un certo senso, del nostro stile di vita.

“Spesso queste persone sono invisibili per l’intero sistema – spiega il regista Gabriele Lupo - come se non esistessero, ma ci sono con tutta la loro forza e hanno volti, voci e storie. Il cortometraggio si pone l’obbiettivo di stimolare riflessioni e domande: cos’è veramente l'integrazione? Il nostro comportamento rappresenta davvero la strada giusta per mettere gli stranieri nella condizione di integrarsi?”.

Il cortometraggio, con la regia dell’ingauno Gabriele Lupo, testi e voce dell’attrice e poetessa loanese Alessandra Munerol, riporta principalmente le testimonianze Ibrahim Galdina e Aboubakar Soumahoro.

“Sono felice di essere stata parte di questo lavoro, intenso e impegnato – afferma Alessandra Munerol -. Conosco Gabriele dai tempi del liceo, quando facevamo scuola di teatro insieme. Quando ha deciso di realizzare questo documentario, mi ha chiesto di essere messo in contatto con Ibrahim, che a sua volta aveva partecipato, con la sua storia, al mio lavoro dal titolo Metamorfosi. Successivamente, quando è nata l’esigenza, per il documentario, di avere un testo e una voce che lo interpretasse, lui stesso mi ha proposta al regista e questo mi conferma che esiste un circolo positivo delle cose. Io ho coinvolto Ibrahim, lui a sua volta ha coinvolto me. Dall’unione delle nostre forze è nato questo cortometraggio, concluso da poco”.

“L’idea di realizzare un film sull’immigrazione, con particolare riferimento alla condizione dei lavoratori immigrati in Italia, è scaturita dalle mi origini: sono di Albenga e da sempre li vedo lavorare nella piana – spiega il regista ligure -. Inoltre, durante gli anni dell’università, ho lavorato come cameriere e ho conosciuto tanti immigrati che lavorano nelle cucine. Stando con loro, e anche durante le riprese, mi sono reso conto di quanta storia ci sia dietro ognuno di loro, pensieri, speranze, sogni, tradizioni”.

Un lavoro iniziato a maggio del 2021 e conclusosi recentemente. “Le riprese sono state realizzate ad Albenga, Alassio, Genova e Roma – racconta Lupo -, in quest’ultima località in occasione di una manifestazione della Lega dei braccianti, coordinata da Aboubakar Soumahoro, sindacalista ivoriano che si batte per i diritti dei lavoratori agricoli. Durante le riprese siamo entrati in contatto con diverse realtà lavorative, alcune delle quali rispettose dei diritti dei lavoratori in generale e anche nello specifico caso degli immigrati. Ma non è sempre così, anzi tutt’altro”.

Il cortometraggio, iscritto a diversi festival del cinema indipendenti, ha già ricevuto una menzione d’onore al New York Movie Awards ed è stato selezionato come finalista ai festival indipendenti Lift-Off Global Network di Berlino e al Prisma di Roma. “Lo iscriveremo anche a festival istituzionali, intanto siamo già felicissimi dei risultati ottenuti in così poco tempo. Noi ci impegniamo a farlo girare il più possibile per cercare di sensibilizzare sulla tematica e stimolare delle riflessioni”, concludono Lupo e Munerol.