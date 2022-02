Protezione della costa ad Albissola, riprendono i lavori per il prelevamento della sabbia

Riprendono i lavori nel mare di Albissola Marina con il pontone che ha iniziato nella giornata di oggi il prelevamento di sabbia dal mare prospiciente la foce del Sansobbia.

La sabbia verrà scaricata direttamente sulle spiagge di levante e da lì verrà poi vagliata prima di essere stesa/accumulata.

"Si tratta del completamento dei lavori di protezione della costa iniziati nel 2021 per circa 9000 metri cubi di sabbia - spiegano dal comune di Albissola - La fine degli interventi è prevista entro il 31 marzo".

Gli altri lavori che inizieranno a breve sono il consolidamento delle foci dei rii Sodino e Basci mediante una palificazione, la costruzione del moletto a giorno in legno all'altezza dell'Anam e inizieranno a breve i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del piazzale Margonara da parte dell'Autorità di Sistema Portuale di Savona.

"Quest'ultimo intervento si è reso necessario a seguito della forte riduzione del parcheggio data dalla storica mareggiata di novembre 2018. Il progetto prevede anche l abbellimento di tutta la zona con il posizionamento in parapetto in legno per tutto il fronte" spiegano dal comune albissolese.