Quiliano rialza la testa, sopralluogo di Savonanews nell'entroterra colpito dall'alluvione del 4 ottobre 2021 (FOTO e VIDEO)

Quattro mesi di grande lavoro per dare risposte ai cittadini, alle famiglie che erano rimaste isolate e per mettere in sicurezza un territorio fragile come non mai. Nella giornata di ieri insieme al sindaco Nicola Isetta abbiamo svolto un sopralluogo a Quiliano nelle zone che il 4 ottobre dell'anno scorso erano state profondamente colpite dal maltempo.

"Una mezza giornata aveva messo in ginocchio una parte dell'entroterra, i pluviometri avevano registrato livelli di pioggia altissimi ma praticamente nulli su un altro versante".

Così ci dice il primo cittadino quilianese mentre saliamo verso via Vaccamorta, dopo aver visionato la risagomatura dell'alveo e il rinforzo delle arginature del fiume in via Dodino. La zona era stata isolata e in quattro mesi è stata ricostruita la strada e ripristinati gli argini.

Lo stesso scenario lo possiamo vedere in via Trexenda a Roviasca. La strada quel terribile giorno era stata praticamente spazzata via e un residente, costretto a passare nei boschi per rientrare a casa, ci aveva raccontato la terribile vicenda che ha visto coinvolto sia lui che altre famiglie praticamente isolate.

Poi ci siamo spostati in località Tecci. Il crollo del ponte che ha isolato una famiglia e un'azienda agricola era diventato il simbolo di quella complicata giornata d'ottobre. Ora due guadi provvisori garantiscono il passaggio e i lavori sono ancora in corso in attesa di finanziamenti.

Il ponte romano di via Cachen invece ha tenuto botta anche se la forza dell'acqua ha spazzato via tutto quello che incontrava.

"La ferita aperta nel 2021 è stata molto grossa, la grossa soddisfazione è che nelle situazioni più rilevanti siamo intervenuti in somma urgenza e si stanno ultimando. Avevamo avuto intorno a 2 milioni e 300mila di danno e auspico che possano arrivare i riconoscimenti economici finanziari per far sì che i sindaci e i territori vengano lasciati da soli a dover far fronte a queste emergenze" ha proseguito il sindaco Isetta.

Nel frattempo ieri sono stati ripartiti dalla Regione i fondi per coprire i danni del maltempo dell’ottobre 2021 con le risorse in arrivo dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile e proprio il comune quilianese sarà beneficiario, insieme ad altri 14 comuni, della copertura al 100% delle prime emergenze e una copertura in media del 60% delle somme urgenze.

"Crediamo che Quiliano debba essere valorizzata nella sua complessità, se non si intervenisse in queste situazioni avremo un ulteriore abbandono del territorio e dei presidi delle parti alte. Non sarebbe solo un problema ma un ulteriore rischio nella gestione a valle degli eventi, il fatto di essere intervenuti credo sia un fatto necessario e opportuno su cui dobbiamo tutti insieme lavorare e dare la possibilità di nuovi insediamenti" ha concluso il primo cittadino.