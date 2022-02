Incidente stradale intorno alle 13.00 a Spotorno. Un'automobile, per cause ancora in via di accertamento, è finita fuori strada mentre percorreva la strada che conduce al casello autostradale

Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria (Croce Bianca Spotorno), il conducente del mezzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.