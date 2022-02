Tovo, paura per un'auto finita fuori strada lungo la Sp4: soccorsi mobilitati (FOTO)

Attimi di paura nel pomeriggio odierno lungo la Sp4 a Tovo San Giacomo, all'altezza di Sant'Eligio, dove un'auto, forse tradita dall'asfalto reso scivoloso dal maltempo, è finita fuori strada.

Immediato l'intervento sul posto dei militi della pubblica assistenza Pietra Soccorso, dei vigili del fuoco (con l'ausilio dell'autogru) e della polstrada.

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze: una persona è stata trasportata in codice giallo, in via precauzionale, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.