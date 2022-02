Piaggio Aero, oggi vertice in prefettura, sindacati: "Tesla dei cieli? Gli effetti speciali non ci piacciono, pronti a una mobilitazione"

“A noi gli effetti speciali non piacciono, allo stato attuale si tratta di dicerie, in primo luogo bisogna tirare fuori le risorse per l’acquisto dell’azienda e dopodiché bisogna convocare le organizzazioni sindacali che vogliono essere rassicurate su piano industriale e futuro della Piaggio”. Così Antonio Apa, segretario generale Uilm Genova che questa mattina ha partecipato all’incontro in prefettura a Genova, insieme agli altri rappresentanti sindacali, sul futuro di Piaggio, dopo che nelle scorse settimane, Reynir Indahl, managing partner e fondatore di Summa Equity, il fondo interessato all’acquisto dell’azienda, in un’intervista al Secolo XIX aveva detto di essere pronto a fare diventare Piaggio la ‘Tesla’ dei cieli attraverso un progetto di costruzione di aeromobili a zero emissioni.



L’incontro, spiega Vasta, “è stato positivo dal punto di vista delle interlocuzioni con il prefetto”, ma la cessione dell’azienda sembra lontana.



“Nonostante il commissario, nella precedente procedura di acquisizione avesse dato molto tempo ai possibili acquirenti, non è stato sufficiente a concludere la trattativa, perché il fondo norvegese con la partecipazione molto minoritaria di una parte italiana, ha presentato proposte non compatibili con la procedura”.



“Noi – continua il sindacalista - abbiamo detto al prefetto che l’imprenditore sta dialogando con il commissario, il quale sta discutendo con un altro possibile acquirente. Noi abbiamo fatto presente al prefetto che occorre che la procedura venga sveltita perché allungare i tempi rischia di portare alla vendita dell’azienda a ‘spezzatino’. Ci sono le condizioni perché Piaggio è piena di commesse, nonostante sia in procedura ha prodotto degli utili. Abbiamo però l’esigenza di un imprenditore che possa rilevare l’azienda che non può vivere solo con le commesse che ci dà lo Stato. Chiediamo anche che il commissario informi il ministero dello sviluppo economico e che questo convochi i sindacati e il possibile acquirente per discutere del piano industriale e le prospettive di sviluppo. Servono anche risorse attraverso il Pnrr per consentire ai nuovi acquirenti di poter sviluppare il prodotto”.



Dubbioso sul progetto ‘Tesla’ dei cieli anche il segretario generale Fiom Cgil Liguria Stefano Bonazzi: “Su Piaggio si dicono tante cose, si è parlato anche di una prospettiva di aerei a propulsione elettrica. Sinceramente, lo diciamo con chiarezza, i lavoratori della Piaggio non hanno bisogno di suggestioni, ma di piani industriali veri che garantiscano i livelli occupazionali, e anzi diano sviluppo ai siti della Piaggio e garantiscano la presenza del sito di Genova e di Villanova d'Albenga. Se la questione non si risolve occorrerà mobilitare i lavoratori, serve l’arrivo di un gruppo serio e che abbia competenze nel settore, il governo si metta in movimento per far sì che le competenze che ha l’Italia vengano investite in Piaggio”.



“Abbiamo sottolineato le nostre preoccupazioni: oggi c’è una calma apparente su Piaggio Aero perché l’azienda sta bene, ci sono commesse e una prospettiva a medio termine con commesse soprattutto pubbliche. Ma ci aspettiamo velocemente dal MISE chiarezza e certezze: ci sono ancora punti interrogativi come il Drone P1HH che manca ancora all’appello. C’è un soggetto interessato all’acquisto, ma vogliamo capire anche le reali intenzioni sul piano industriale visto che l’occupazione e la centralità dei siti di Genova e Villanova d’Albenga non devono essere messi in discussione”, spiegano il segretario generale FIM Cisl Liguria Christian Venzano e il segretario regionale della FIM Cisl Liguria Fabio Carbonaro.