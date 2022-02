Verallia Italia viaggia sui binari della sostenibilità al fianco di Metrocargo Italia

Verallia , primo produttore europeo e terzo a livello mondiale di contenitori in vetro per alimenti e bevande presente in 11 Paesi con 32 stabilimenti di produzione del vetro, ha concluso con successo i test per gestire attraverso l’intermodale la logistica inbound e outbound tra Piemonte, Lombardia e Veneto.

Il progetto, che coinvolge il terminal ferroviario di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e gli stabilimenti Verallia di Gazzo Veronese (Verona), Villa Poma (Mantova) e Lonigo (Vicenza), è stato studiato e portato avanti grazie all’impegno di Sibelco Italia con il fondamentale supporto di Metrocargo Italia , operatore di trasporto intermodale presente dal 2018 a Borgo San Dalmazzo e attivo nella gestione del terminal e nella realizzazione di vari collegamenti ferroviari in partnership con l’impresa ferroviaria FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari (di cui Metrocargo Italia è azionista al 28,6%) e diversi trasportatori locali per la gestione di Primo e Ultimo miglio via camion.

Come spiega Melania Molini, General Manager di Metrocargo Italia, il servizio prevede il trasporto su ferro della materia prima inbound (sabbia) tra Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e Valdaro (Mantova) e il ritorno in Piemonte, sempre via ferrovia, con il prodotto finito outbound (bottiglie di vetro): “Abbiamo dimostrato che è possibile saturare il treno migliorando il bilanciamento dei viaggi di andata e ritorno, assicurando al mercato costi e livelli di servizio sempre più soddisfacenti e con impatti molto positivi sulla riduzione delle emissioni di CO2” .

A regime, questo modello di logistica innovativa permetterà di gestire il trasporto di circa 68.000 bancali/anno verso il Piemonte, per un risparmio ambientale di 2.366 tonnellate annue di CO2, pari a quelle assorbite in un anno da un bosco di 80mila alberi, rispetto al tutto gomma.

Antonino Virgillito, Direttore Supply Chain di Verallia Italia chiosa: “Il nostro impegno in favore della sostenibilità prosegue con risultati molto positivi, infatti, nel 2021 abbiamo ridotto le nostre emissioni totali del 12% rispetto l’anno precedente. Un dato che aumenta sensibilmente se consideriamo il solo trasporto della sabbia – una delle nostre materie prime – che fino al 2019 avveniva solo su gomma. Grazie a questa importante collaborazione ogni anno riusciamo ad evitare il 45% di emissioni, prediligendo il trasporto ferroviario. Grazie al trasporto intermodale Verallia riesce a togliere dalle strade ogni anno 4.000 tir, riducendo l’inquinamento e la congestione delle arterie stradali”.