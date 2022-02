Asl 2, prorogato il contratto a tempo determinato di 50 Oss. Arboscello (Pd): "Ora avanti con il maxi concorso"

"E’ una battaglia che ho portato avanti in Consiglio regionale, in difesa di 50 lavoratici e lavoratori e le loro famiglie e a tutela della sanità pubblica sul nostro territorio, che in questo periodo difficile non può fare a meno di personale qualificato che sta tenendo letteralmente in piedi le strutture, insieme a medici e infermieri" ha aggiunto l'esponente dem.