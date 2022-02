Caro energia, Rixi: "Grazie alla Lega segnale concreto per abbattere il costo delle bollette"

“Grazie alla Lega arriva un segnale concreto dal Governo per abbattere il costo del caro bollette. La Lega c’è ed è al governo per aiutare famiglie, artigiani, commercianti e imprese. Le aziende lamentavano oramai da mesi questa situazione. Il 27 dicembre scorso Matteo Salvini incontrava alcune realtà produttive in provincia di Brescia che lanciavano l’allarme rincari e dopo due mesi di battaglia, finalmente qualcosa si muove. Ora servono altri passi in avanti”.

Così in una nota il deputato della Lega, Edoardo Rixi