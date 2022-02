Regione, Toti e Benveduti incontrano l'ambasciatore russo Razov

“Abbiamo consegnato all'ambasciatore il sentito auspicio della Liguria perché si vada verso una risoluzione per vie pacifiche della crisi in atto, evitando sofferenze per la popolazione. Auspichiamo inoltre che non si verifichino ulteriori situazioni di difficoltà per le tante imprese italiane che lavorano con la Russia e con l’Ucraina, già messe a dura prova in questi due anni dall'emergenza Covid”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo l’incontro in Regione, anche alla presenza dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e del sindaco di Genova Marco Bucci, con l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino Sergey Razov, a margine del V seminario italo-russo “Italia - Russia: l’arte dell’innovazione” organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia.

“Come Regione – ha aggiunto il presidente Toti - è utile continuare con la politica degli scambi, degli incontri e dei momenti di dialogo. Auspico anche che la prossima missione del Premier italiano Mario Draghi, autorevole protagonista della politica europea, possa portare un significativo contributo alla risoluzione della crisi. Il mondo oggi ha bisogno di tutto tranne che di un’escalation della tensione soprattutto dopo la fase pandemica, in un momento in cui è necessario pensare soltanto a far ripartire il mondo e l’economia”.

“Seguendo il grande pragmatismo, che nei secoli ha sempre contraddistinto il nostro popolo, lavoriamo per stringere ancora di più i rapporti culturali ed economici, storicamente vivi tra Liguria e Russia. Anche sul tema energetico è necessario essere realisti. Da un lato smorzare i toni delle tensioni internazionali, dall'altro uscire dalla demagogia ideologica “verde”, per programmare una graduale mitigazione dell'impatto sul sistema ambientale, assicurando però al contempo energia a imprese e famiglie a costi ragionevoli e competitivi con il resto del mondo”, aggiunge l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“È stato un piacere dare il benvenuto in Liguria all'ambasciatore della Federazione Russa in Italia - conclude l’assessore - Come fatto in passato, continuiamo a consolidare i rapporti economici tra le nostre comunità e allontaniamo ogni preoccupazione per costruire la pace”.