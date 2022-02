Savona, la giunta incontra i residenti di Zinola: sollevate criticità per l'assenza di parcheggi, la manutenzione della passeggiata e la pulizia

Una pulizia della strada di via Frumento, la manutenzione della passeggiata a mare, il problema dei rifiuti in arrivo da altri comuni, i parcheggi e la viabilità legata soprattutto ai lavori su via Nizza.

Questi tra i punti che sono stati evidenziati dai cittadini di Zinola nel secondo incontro svolto nella Sms Zinolese della giunta Russo in mezzo ai cittadini del quartiere.

"Noi non vogliamo distinguerci dagli altri quartieri di Savona ma vorremmo essere trattati non più da ultimi della classe. A Zinola visto che forse siamo terra di confine abbiamo subito per logiche logistiche nuovi insediamenti di un certo tipo che hanno avuto un impatto sulla vita dei cittadini e sulla situazione del quartiere che ha bisogno anche che vengano create nuove iniziative, eventi che attirino i cittadini" ha detto il portavoce del quartiere zinolese Giuseppe Boschi.

Gli zinolesi hanno lamentato una scarsa pulizia nella zona e il fatto che molti rifiuti, anche ingombranti, vista la vicinanza a Quiliano e Vado Ligure, vengono abbandonati in grande quantità.

Sulla passeggiata hanno posto l'attenzione sulla cura del verde e dei giardini, l'illuminazione guasta o scadente, la pavimentazione che è divelta da mesi, le panchine, lo scarico delle acque piovane a mare e lo scarico del depuratore nel torrente oltre al parcheggio abusivo dei camper nella zona del centro sportivo.

Sono state sollevate criticità in merito anche ai parcheggi per l'assenza di stalli lato mare, in via Bellavista/ via Frumento e via Tallone e l'istituzione di alcuni dedicati ai residenti.

Il nuovo chiosco/bar realizzato da Autorità di Sistema Portuale (che comprenderà anche i servizi pubblici) ha sollevato le critiche, perchè secondo i residenti, rischia di "soffiare" il lavoro agli esercenti del quartiere e con il bando per la gestione non ancora pubblicato si temono ritardi per la stagione estiva.

"Non capiamo chi ha progettato la nuova viabilità di via Nizza, a vederla durante l'esecuzione dei lavori c'è un problema dei passaggi dei mezzi di soccorso, del taglio delle fermate degli autobus, di una pista ciclabile che va a sprazzi oltre alla presenza di aree verdi che tolgono spazi e parcheggi" prosegue Boschi.

I cittadini hanno anche lanciato l'allarme per la viabilità all'incrocio tra via Nizza e via Quiliano, bocciando la proposta passata della giunta precedente di una nuova rotatoria ma chiedendo nuove strisce pedonali e un semaforo. In alternativa trasformare via Quiliano a senso unico alternato.

Non sono mancate inoltre la richieste di un presidio di quartiere (un presidio medico, un vigile urbano dedicato e lo spazzino di quartiere), nuovi eventi e confermare quelli presenti, il recupero della scuola elementare, presidiando ulteriormente la scuola materna presente in via Brilla e contrastare il turismo mordi-fuggi.

"La vostra è una traccia di lavoro che richiede del tempo. Sulla pulizia straordinaria in alcune zone c'è stato un buon risultato in altre meno ma gli operatori Ata stanno provando a fare un grande lavoro. Tutti i cittadini devono però prendersi le loro responsabilità. È un problema serio quello dei 'migranti' della spazzatura, cercheremo di trovare una soluzione con delle telecamere ma con il cambio del sistema di raccolta lo risolveremo" ha continuato Russo.