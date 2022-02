Coronavirus, lieve aumento dei nuovi casi in Liguria: sono 1.375. Cala però il tasso di positività

Ospedalizzati: 512 (-18); 26 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 74 (-7); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 107 (-3); 4 (=) in terapia intensiva

San Martino - 67 (-1); 4 (=) in terapia intensiva

Galliera - 85 (-3); 6 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 11 (-3); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 98 (-6); 6 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 30 (5); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 5 - 40 (=); 2 (=)in terapia intensiva